Gabriele Montera, presidente nazionale e legale rappresentante dell’associazione “Unalottaxlavita ets”, scrive al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, e invia una nota al presidente dell’AST (Azienda Siciliana Trasporti), Luigi Genovese.

«Da persona in carrozzina vivo direttamente le difficoltà legate al trasporto pubblico regionale. Per poter viaggiare con l’AST (Azienda Siciliana Trasporti) è necessario prenotare, forse, con almeno tre giorni di anticipo e sempre che i mezzi non siano guasti. Questo significa che, in caso di urgenza o di una necessità improvvisa, spostarsi diventa impossibile. Una condizione che limita la libertà personale e non garantisce pari diritti. Come associazione “Unalottaxlavita ets”, da anni impegnata sul territorio a tutela delle persone con disabilità, riteniamo che il diritto alla mobilità non possa essere subordinato a tempi così rigidi. Muoversi, viaggiare, organizzare la propria vita dovrebbe essere normale per tutti, non un percorso a ostacoli.





Questa situazione appare ancora più difficile da comprendere se si considera il piano di rientro dell’AST, pari a 46 milioni di euro. Non si tratta di chiedere interventi straordinari, ma almeno di garantire strumenti essenziali come le pedane funzionanti sui mezzi, indispensabili per permettere a chi è in carrozzina di viaggiare in sicurezza. Mi sono interessato direttamente della questione anche in virtù della mia esperienza personale, vivendo in carrozzina.

Per questo motivo ho convocato, nei prossimi giorni, il Tavolo di Monitoraggio e Qualità del Comune di Palermo sulla disabilità, di cui sono coordinatore comunale, e ho personalmente parlato con l’Assessore Comunale alle Politiche Sociali, la dott.ssa Mimma Calabrò, mio assessore di riferimento, affinché il tema possa essere affrontato in modo condiviso e concreto. Essere costretti a rinunciare a un viaggio, a un impegno o a una visita significa incidere sulla dignità della persona. Viaggiare, conoscere nuovi luoghi, sentirsi liberi di spostarsi non può essere un diritto condizionato dalla disabilità o da carenze organizzative.





Chiedo quindi un riscontro concreto e tempi rapidi per affrontare e risolvere questa problematica. In caso di mancanza di risposte, come associazione non escludiamo ulteriori iniziative pubbliche di sensibilizzazione, nel rispetto delle istituzioni ma con la determinazione di chi difende diritti fondamentali. L’accessibilità non è un favore, ma una responsabilità verso tutti i cittadini».

Gabriele Montera, Presidente nazionale Associazione Unalottaxlavita ets www.unalottaxlavita.eu unalottaxlavitaets@gmail.com unalotaxlavitaets@pec.it 0916487525 3486376432

