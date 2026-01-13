“La nota trionfalistica del Comune sui presunti mancati disagi per il maltempo a Palermo è imbarazzante. La narrazione del sindaco stride con la realtà dei fatti”. Lo dice Carmelo Miceli, consigliere comunale e coordinatore regionale per la Sicilia di Progetto Civico Italia.

“Mentre il sindaco parla di ‘una significativa riduzione dei disagi per la cittadinanza’, la cronaca racconta di 5 auto danneggiate da lampioni per l’illuminazione abbattuti dal vento in via Lancia di Brolo, di un altro palo venuto già in via Paulsen, di rami caduti in via Imperatore Federico e dell’albero crollato a Boccadifalco, sfondando il tetto di un’auto in transito. Oltre ai disagi per gli allagamenti a Mondello, in via Messina Marine, in via Colonna Rotta, in corso Calatafimi e nella zona intorno a piazza Indipendenza.





Forse dovremmo esultare perché per la prima volta nessuno è rimasto intrappolato nell’acqua? Lagalla sappia che se ciò non è avvenuto lo si deve solo al caso, non certo ad una fantomatica azione meritoria del Comune. Davanti a alberi e pali dell’illuminazione che cadono per il vento, strade allagate e crolli di asfalto, quella che racconta Lagalla è una realtà che non esiste. La Palermo di Lagalla, purtroppo, continua ad essere una città lasciata al caso, guidata da un Sindaco che conferma di non avere visione ma allucinazioni”.

