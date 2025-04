““Esprimiamo il più profondo cordoglio per la morte di Papa Francesco, guida spirituale che ha incarnato con umiltà e determinazione i valori di amore, compassione e soprattutto è stato un esempio di come la gentilezza può diventare strumento di pace di condivisione di valori tra i popoli”. Lo ha detto la Presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, Natalia Re che, insieme a tutta la comunità del MIG, ha previsto un momento di preghiera per ricordare il Pontefice .



“Papa Francesco -continua la nota- ha dato lezioni di vita con gesti concreti, e’ ancora vivo in noi il ricordo della sua visita a Palermo nel 2018, dove ha sottolineato che abbiamo bisogno di uomini e donne di amore, non di uomini di onore; di servizio, non di sopraffazione; di camminare insieme, non di rincorrere il potere. Ha inoltre esortato i mafiosi alla conversione, ed ha più volte invitato tutti a riscoprire la virtù della gentilezza come fondamento della “cultura dell’incontro” e della convivenza pacifica. ​E proprio in occasione della fine dell’anno 2022, durante il tradizionale Te Deum, Papa Francesco ha sottolineato che “la gentilezza è un antidoto contro alcune patologie delle nostre società”, come la crudeltà e l’indifferenza, e ha esortato a recuperare questa virtù come stile di vita per migliorare la convivenza sociale. ​Nell’unirci al dolore della Chieda e del mondo intero- conclude la nota- la comunità del MIG rinnova il suo impegno a diffondere la cultura della gentilezza, seguendo l’esempio del Santo Padre, affinché il suo messaggio continui a vivere nei cuori e nelle azioni di tutti”.

