“La scomparsa del Professor Antonino Zichichi, uomo che ha consacrato la sua vita alla ricerca e all’esplorazione dei nuovi confini della fisica – esempio di una scienza moderna non solo empirica, ma profondamente umana – lascia un testimone importante alle giovani generazioni nel segno della sua visione. A nome del Centro Studi CSAIA (Centro di studi avanzati per l’intelligenza artificiale) e dei membri del Comitato Scientifico, esprimo un profondo cordiglio per la grave perdita di uno scienziato che ha dato lustro al nostro Paese, la cui lungimiranza e la passione per il nuovo ha permesso l’attivazione della International School on AI Technology and Law, di cui mi ha onorato nella Direzione.”





Così commenta la notizia della scomparsa del fisico Antonino Zichichi il prof. Pier Paolo Maria Menchetti, presidente CSAIA e co-direttore dell’International School on AI Technology and Law della Fondazione e Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice.

