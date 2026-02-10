Con l’arrivo nelle sale il 12 febbraio 2026 di La gioia, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini con Valeria Golino ispirato al caso di Gloria Rosboch, Edizioni Leima ripropone al pubblico Vite senza Gloria di Giacomo Cacciatore e Giuseppe Pizzo (2023).

Il libro – frutto dell’incontro fra la penna narrativa di Cacciatore e l’esperienza di Pizzo come ex poliziotto e inviato di Chi l’ha visto? – unisce il rigore dell’inchiesta con la qualità letteraria, restituendo in modo vivido non solo il fatto di sangue, che sconvolse l’opinione pubblica italiana, ma soprattutto le persone coinvolte, la provincia piemontese in cui tutto accade, le dinamiche affettive e sociali che hanno reso possibile la tragedia.





A distinguere Vite senza Gloria è lo sguardo umano: Gloria, i suoi genitori Ettore e Marisa, il giovane Gabriele e il contesto del Canavese sono raccontati oltre la cronaca, con attenzione alla fragilità, alle illusioni e alle ombre di “vite in apparenza consuete” che, per chi resta, diventano “vite senza gloria. E senza Gloria”.

La narrazione cinematografica si concentra sulla relazione proibita e fragile e sull’assenza di una vera educazione sentimentale. Il libro scava nella realtà giudiziaria e umana del caso Rosboch, offrendo uno sguardo approfondito sul fenomeno delle truffe sentimentali e della violenza psicologica ai danni di donne sole, giovani e meno giovani, sulle dinamiche di manipolazione emotiva e sulla vulnerabilità di chi crede ancora, ostinatamente, nell’amore.

Vite senza Gloria offre al lettore una storia complessa, contraddittoria e sfaccettata, che va oltre la cronaca nera per interrogare la responsabilità individuale e collettiva.

