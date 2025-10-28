Una domenica, quella del 26 ottobre, di sole e solidarietà ha trasformato il parcheggio del Centro Commerciale Forum di Palermo in un palcoscenico di emozioni e impegno civico. Oltre cento biker, in prevalenza Harleysti, appartenenti alle forze dell’ordine — Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza — hanno partecipato all’iniziativa promossa dall’Associazione Motoclub “La Fratellanza”, accendendo non solo i motori delle loro due ruote, ma anche il cuore della città.

L’evento, pensato come giornata speciale dedicata alla speranza e all’inclusione, ha visto la partecipazione attiva a sostegno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Sottomarino”, che da anni si prende cura di giovani con disabilità intellettivo-relazionale e dello spettro autistico, offrendo attività sportive e una scuola di nuoto all’interno della propria struttura.



Dalle ceneri alla rinascita: lo scorso aprile, un incendio doloso ha colpito duramente la sede dell’associazione, situata nel quartiere Pallavicino, in un bene confiscato alla mafia e affidato dal Comune. Le fiamme hanno distrutto muri e arredi, ma non sono riuscite a spegnere il sogno di inclusione e legalità che quel luogo rappresenta. Al contrario, hanno acceso una rete di solidarietà che ha coinvolto cittadini, istituzioni e associazioni.





Durante la manifestazione, tra rombi di motori e sorrisi di bambini, è stato consegnato da Leo Borgia, a capo dell’associazione La Fratellanza, al presidente de “Il Sottomarino”, Giulio Polidoro, un assegno da 10 mila euro frutto di una raccolta fondi promossa dai biker. Un gesto concreto per sostenere la ricostruzione dello spazio e restituire ai ragazzi un luogo dove crescere, imparare e sentirsi parte di una comunità.

La giornata si è conclusa con momenti di festa, musica e condivisione, dimostrando ancora una volta che Palermo sa reagire con forza e generosità. L’iniziativa ha rappresentato non solo un atto di solidarietà, ma anche un messaggio forte: la legalità e l’inclusione non si arrestano davanti alle difficoltà, ma si rafforzano grazie all’impegno collettivo.

