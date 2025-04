Sono stati avviati, in via Margarone, i lavori per la realizzazione del nuovo asilo comunale. L’intervento rappresenta un investimento strategico per il futuro della comunità, con particolare attenzione al benessere dell’infanzia e al sostegno concreto alle famiglie.

Il progetto prevede la costruzione di una struttura moderna e funzionale, concepita per offrire ambienti educativi di qualità e spazi verdi dedicati ai più piccoli. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e beneficia di un finanziamento complessivo di circa un milione di euro, interamente coperto da fondi Pnrr. La conclusione dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026, secondo quanto stabilito dal cronoprogramma.

“La nostra Amministrazione è felice di poter comunicare alla cittadinanza un nuovo straordinario obiettivo raggiunto – dichiara il sindaco Antonio Bellia -. Sono in corso i lavori per un nuovo asilo, quindi una struttura all’avanguardia dedicata ai più piccoli che godranno di nuove aule, nuovi locali e meravigliosi spazi verdi. Desideriamo ringraziare il lavoro costante e senza pause del nostro ufficio tecnico che consente anche oggi, forti di un gruppo che si impegna ed in fondamentale armonia, di registrare un nuovo traguardo storico. Abbiamo ottenuto un finanziamento Pnrr di circa 1 milione di euro circa che si aggiunge ad altre opportunità delle quali il nostro Comune è già beneficiario. L’Amministrazione comunale lavora a più livelli istituzionali e si avvale di preziosi tecnici e professionisti. Continuiamo a lavorare”.





