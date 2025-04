«Esprimo il mio apprezzamento per il lancio dell’Avviso “Sport e Periferie 2025”, con cui 180 milioni di euro saranno destinati allo sviluppo e all’adeguamento delle infrastrutture sportive, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e il benessere delle comunità locali». A dirlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia, il partito il cui segretario nazionale è Stefano Bandecchi.

«Siamo estremamente soddisfatti – continua Alaimo – di questa opportunità che, seppur destinati a tutto il territorio nazionale, potrebbe segnare un punto di svolta per lo sviluppo delle strutture sportive in Sicilia. Esorto tutti i sindaci dei comuni siciliani a partecipare. Soffriamo di una cronica carenza di impianti sportivi adeguati e questa iniziativa rappresenta una chance unica».

E ancora il coordinatore di Alternativa popolare in Sicilia: «Non possiamo più assistere passivamente all’inerzia delle istituzioni dinanzi a tali opportunità. Gli organismi competenti devono garantire la massima pubblicizzazione dell’Avviso, affinché nessuna opportunità vada persa. Alternativa Popolare, dal canto suo, si impegna a vigilare attentamente sull’andamento del bando. I progetti devono essere presentati entro il 25 giugno. A quel punto chiederemo formalmente quanti progetti saranno stati presentati e successivamente quanti di questi rispetteranno i requisiti richiesti».

«È nostro dovere come rappresentanti dei cittadini – conclude Alaimo – fare tutto quanto in nostro potere per assicurare che la nostra comunità possa beneficiare di questi interventi per la crescita e il miglioramento della qualità della vita di tutti».





