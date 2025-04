Nascere nell’ordinata Tokyo e ritrovarsi a lavorare nella decisamente più incasinata Palermo, cambiando completamente stile di vita, partendo da una domanda: “Ma a cosa serve il bidet?”.

La ballerina del Teatro Massimo Yuriko Nishihara racconta la vita di una giapponese in Sicilia nella puntata 76 di “Egoriferiti”, il podcast, su YouTube e Spotify, disponibile tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=tniBduRCBzc

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/5056C4VUhr2gCw7gKUfp8F?si=277e489ec9eb4d5a

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Partendo dai punti di collegamento tra l’Italia e il Giappone, su tutti i cartoni animati, Yuriko ha raccontato la sua vita da siciliana acquisita, che ha trovato nella danza un riferimento e nel Teatro Massimo di Palermo un posto di lavoro preziosissimo, anche per una giapponese.

Anche Yuriko Nishihara ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua quindi, anche dopo la denuncia per diffamazione fatta dallo stesso Toni Matranga nei confronti degli autori del podcast.

