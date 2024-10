Completati i lavori di recupero, piazza Immacolata è adesso fruibile alla cittadinanza. Situata in pieno centro storico, la nuova piazza di Motta Sant’Anastasia sorge su un’area fino a qualche tempo fa utilizzata come discarica abusiva e caratterizzata dalla presenza di pericolanti ruderi, in parte già crollati.

Piazza Immacolata si presenta oggi su due livelli, accessibili a tutti e privi di barriere architettoniche. Un’area totalmente recuperata, pensata anche per favorire l’aggregazione e la socializzazione. Un’opera che conferma la costante attenzione dell’amministrazione per questa zona del paese: già dal 2014, con la prima legislatura Carrà, vennero progettati e successivamente consegnati ai residenti un nuovo impianto di smaltimento delle acque nere e nuove condotte collegate al sistema di depurazione.

“Da ruderi pericolanti, in parte già crollati, e discarica abusiva all’attuale piazza Immacolata, spazio aperto messo in sicurezza e trasformato in un’opera pubblica di cui potrà godere l’intera cittadinanza – dichiara il sindaco Antonio Bellia -. L’obiettivo raggiunto, ossia la messa in sicurezza dell’area e il decoro urbano, è il risultato di un lavoro costante, iniziato anni fa con gli espropri di difficile burocrazia e ancora una volta testimonianza di una continuità amministrativa”.





