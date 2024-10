Il circolo tematico del PD etneo, Officina Democratica, chiama a raccolta militanti e simpatizzanti per una giornata di incontri, dibattiti e musica. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre 2024, dalle ore 16, a Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele 121, Catania. L’iniziativa metterà al centro della discussione la città di Catania e il futuro del Partito Democratico.

Protagonisti esponenti del PD e di altri partiti politici, consiglieri comunali, associazioni e cittadini. Verrà affrontata la questione del porto, si discuterà di volontariato, associazionismo e sviluppo economico della città di Catania e si relazionerà, dopo poco più di un anno di opposizione a Palazzo degli Elefanti. Nel corso del pomeriggio sarà ricordata la consigliera comunale, Anna Vullo.

L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare, per contribuire con le proprie idee al dibattito, sul futuro di Catania e del Partito Democratico.

A chiusura il concerto degli ARCHINUÉ





Luogo: Palazzo della Cultura, CATANIA, CATANIA, SICILIA

