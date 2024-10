Arriva per la prima volta a Catania “Expomedicina” e lo fa con una grande cerimonia d’apertura al Centro Fieristico “Le Ciminiere”, alla presenza di tutti i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere di Sicilia. A tagliare il nastro è stato il dirigente regionale alla salute, dott. Salvatore Iacolino, accompagnato da numerose autorità civili e militari.

L’evento ha coinvolto l’intero mondo sanitario isolano, con inteso programma di simposi e di approfondimenti in cui sono intervenuti alcuni tra i professionisti più importanti del settore. Nondimeno ogni azienda ha avuto modo di mettere in mostra le proprie attività e i propri servizi nei numerosi spazi espositivi approntati per l’occasione, offrendo informazioni e dettagli ai tanti visitatori presenti.

Particolarmente apprezzato lo stand dell’Arnas Garibaldi, che non ha voluto mancare all’appuntamento ed ha partecipato col le proprie professionalità, in cui il personale dei due UU.RR.PP. ha avuto modo di incontrare numerosi cittadini ed illustrare in concreto i percorsi di accesso agli ospedali di riferimento.

“Siamo felici – ha detto Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Azienda di Piazza Santa Maria di Gesù – di essere presenti in un confronto così importante con il territorio. Uno scambio di informazioni dettagliato con i cittadini è sempre auspicabile e ne vanno incentivate le attività”.

Peraltro, all’interno dello spazio assegnato al Garibaldi, è stata allestita una mostra di quadri realizzata da Gabriella Di Natale, che ha voluto raccontare attraverso le sue opere il percorso di lotta contro il tumore al seno vissuto in prima persona.

“Il messaggio – ha detto la pittrice – che voglio trasmettere è intriso di speranza e coraggio. Voglio evidenziare l’importanza di essere positivi per riuscire a trovare la forza di superare le avversità”.

Da venerdì, l’U.O. di Cardiologia dell’Arnas Garibaldi, diretta dal dott. Michele Gulizia, metterà a disposizione dell’utenza degli screening cardiologici completi e gratuiti, per gli ultimi due giorni dell’evento, sarà allestito un ambulatorio di chirurgia bariatrica, approntato dall’U.O. di Chirurgia Generale, diretta dal dott. Luigi Piazza, nonché un ambulatorio di ostetricia e ginecologia, messo a disposizione dal Dipartimento Materno Infantile, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, per effettuare colloqui e confronti su specifiche patologie.





