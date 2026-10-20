Domenica 25 ottobre, alle ore 19.00, nel Salone delle feste di Palazzo Nicolaci il nuovo appuntamento dell’Associazione Concerti Città di Noto, con la direzione artistica di Ugo Gennarini

Noto (SR), 20 ottobre – Sarà l’Aeris Quartet il protagonista del prossimo appuntamento della 51ª Stagione Concertistica dell’Associazione Concerti Città di Noto, presieduta da Rina Rossitto, con la direzione artistica di Ugo Gennarini. Domenica 25 ottobre, alle ore 19.00, il Salone delle feste di Palazzo Nicolaci ospiterà un concerto interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, con l’esecuzione dei suoi Quartetti per flauto e archi.

La formazione riunisce Adele de Guidi al flauto, Martina Ferlito al violino, Sveva Smiroldo alla viola e Irene Conforto al violoncello.





L’appuntamento inaugura la parte conclusiva della stagione concertistica 2026 dell’Associazione Concerti Città di Noto, che prevede complessivamente tre concerti ospitati in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, da Palazzo Nicolaci a Palazzo Ducezio, fino al Teatro Tina Di Lorenzo.

Il calendario proseguirà domenica 8 novembre, alle ore 19.00, nella Sala degli specchi di Palazzo Ducezio, con il Duo Greco, formato da Serena Greco al violoncello e Irene Greco all’arpa. Il concerto, dal titolo Note d’argento e Canti segreti, proporrà musiche di Saint-Saëns, Villa-Lobos, Leoncavallo, Hasselmans, Piatti, Bellini, Ravel e Tedeschi, insieme a una composizione di M. Caturelli in prima esecuzione assoluta. La stagione si concluderà domenica 20 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Tina Di Lorenzo, con il Concerto di Natale del Belliner Brass Ensemble, diretto da Giuseppe Russo.





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Luogo: Noto, Palazzo Nicolaci, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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