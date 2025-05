Il progetto “Donne di Destra”, è un’iniziativa che intende riportare al centro del dibattito pubblico la sensibilità e la specificità del mondo femminile di destra.

“Donne di Destra” nasce dalla consapevolezza che il contributo delle donne non può essere relegato a slogan o quote, ma debba invece esprimersi in una visione politica coerente, fondata su valori chiari e non negoziabili: la famiglia, la comunità, la dignità della persona, la difesa della vita e il rispetto delle radici culturali e spirituali della nostra civiltà.





«Non vogliamo rincorrere modelli imposti da ideologie che negano la realtà delle differenze e svuotano di senso i valori che ci hanno preceduti», dichiarano le promotrici del progetto. «La nostra missione è quella di ridare centralità a una politica che affondi le sue radici nella tradizione, nella memoria e nella civiltà cristiana, che ha plasmato nei secoli l’identità dell’Italia e dell’Europa».

Il progetto si propone come un baluardo contro la deriva culturale, morale e sociale che attraversa la società a tutti i livelli, e intende promuovere un nuovo protagonismo femminile: consapevole, radicato, capace di custodire e trasmettere il patrimonio immateriale di valori e senso di comunità.





Tra i principali obiettivi: la valorizzazione della maternità e del ruolo educativo della donna in armonia con l’uomo, padre, marito. il sostegno concreto alle famiglie, la difesa della libertà educativa, la tutela della vita e il recupero della dimensione spirituale e identitaria nella vita pubblica.

“Donne di Destra” è un invito all’impegno attivo, non per occupare spazi di potere, ma per rinnovare la politica attraverso una presenza femminile capace di coniugare fermezza e cura, responsabilità e visione.

Per chi vuole avere maggiori informazioni o aderire al nostro progetto può contattarci via email a info@donnedidestra.it o seguirci sui social Facebook, X, Instagram, Tik Tok.

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.