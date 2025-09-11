Sarà il porto di Castellammare del Golfo (Trapani) ad ospitare, dal 16 al 19 ottobre prossimi, l’ottava edizione di “SEACILY”, il Salone nautico di Sicilia, divenuto ormai un appuntamento di riferimento per l’intero settore della nautica e non solo. La manifestazione, organizzata in esclusiva da “Rete Nautica del Mediterraneo”, su incarico di “Assonautica Palermo”, titolare del marchio, è itinerante e ogni anno valorizza scenari unici della Sicilia, contribuendo alla valorizzazione dei territori interessati. Dopo la tappa di Balestrate (Palermo) e, ancor prima di Capo d’Orlando (Messina), l’edizione 2025 porterà espositori, operatori e appassionati della nautica in una cornice d’eccezione, a due passi dal Castello arabo normanno e dal suggestivo porto turistico di una delle cittadine di mare più interessanti della Sicilia occidentale, Castellammare del Golfo (Trapani).





“Il Seacily – afferma Andrea Ciulla, presidente di Assonautica Palermo – rappresenta un format ormai collaudato, un Salone nautico itinerante, così da valorizzare i porti ed i territori della nostra Sicilia, che unisce alla classica parte espositiva anche importanti momenti di confronto tra istituzioni ed operatori sulle tematiche dell’Economia del Mare, del turismo nautico e del diporto”. “Saranno quattro giornate dedicate alla nautica, al turismo e al mare – continua Ignazio Artese, presidente di Rete Nautica del Mediterraneo – con imbarcazioni a vela e motore, accessori, servizi per la nautica e proposte per il turismo costiero. Il Seacily – aggiunge Artese – si conferma così come un’occasione privilegiata per imprese, operatori del settore e visitatori, contribuendo alla promozione della Sicilia come destinazione nautica internazionale”.

