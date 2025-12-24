Il Santo Natale è alle porte! Un periodo magico ricco di tradizioni, amore, famiglia e speranza, simboleggiato dall’albero, spesso un abete sempreverde, dai regali e dalla nascita di Gesù Bambino. Un momento di festa, gioia e meraviglia, con campanelle, alberi addobbati e camini accesi, un invito a credere nel bene, superando i momenti bui.

Il Natale si festeggia in tutto il mondo: nel mese di Dicembre tutti i popoli celebrano feste di pace, di fratellanza, di gioia e di prosperità, ciascuno secondo la propria cultura e le proprie tradizioni.

È tra tutte le ricorrenze di sicuro la più sentita, poiché è in grado di coinvolgere grandi e piccini. Dovremmo fermarci un istante, imparare dai bambini per tornare a guardare il Natale con i loro occhi, incantati dalle luci, dai dolci che abbondano e dai pacchetti colorati, o semplicemente incantati dalla sua magia, che li trasporta in un mondo fiabesco. Impossibile poi per loro non preparare la letterina per Babbo Natale e condividere la preparazione dell’albero e del presepe in compagnia di tutta la famiglia.

Per l’occasione delle festività natalizie, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha composto la poesia “Nel Santo Natale…”, ha il piacere di condividerla, augurando un sereno Natale e Buon 2026 a tutti.

