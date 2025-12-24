Un’esplosione di gioia, musica e colori sta per invadere l’intero territorio mascalese. Per oggi, mercoledì 24 dicembre, l’Amministrazione comunale ha organizzato l’iniziativa “Natale che cammina”, un evento itinerante pensato per portare la magia delle festività direttamente sotto le case dei cittadini, dal mare fino alle zone collinari.

Babbo Natale, scortato dai suoi inseparabili elfi, sarà il protagonista di una mattinata speciale, accompagnato da spettacolari artisti di strada e dalle note festose di una piccola banda musicale itinerante.





L’obiettivo dell’iniziativa – commentano gli assessori Veronica Musumeci e Valentina Gullotta – è quello di coinvolgere grandi e piccini in un abbraccio comunitario proprio nel giorno più atteso dell’anno. La presenza della banda musicale garantirà la colonna sonora dei canti tradizionali, mentre gli artisti di strada regaleranno momenti di stupore con le loro performance tra la gente. “Vogliamo che il Natale raggiunga ogni angolo del nostro vasto territorio. Con “Natale che cammina” portiamo un messaggio di auguri e serenità a tutte le famiglie, specialmente ai bambini delle frazioni più lontane dal centro.”

