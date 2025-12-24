Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha sbirciato – se non proprio letto – l’oroscopo con le previsioni per l’imminente anno nuovo. E se c’è chi lo fa con rigorosa serietà, c’è anche chi lo fa con grande ironia, coniugando l’astrologia con il teatro e con il sorriso, senza parlare d’amore e, soprattutto, senza buonismi! A un anno di distanza, e dopo i due sold out che lo hanno accolto in Sicilia, torna sull’Isola Giuseppe Sorgi – autore, regista, attore e scrittore palermitano, nonché curatore dell’oroscopo de “Il Venerdì” di Repubblica – con il suo “Io vergine, tu pesci?”, lo spettacolo tratto dall’omonimo libro divenuto un piccolo fenomeno social che ha collezionato più di 34.000 spettatori in tutta Italia, nella versione speciale oroscopo 2026: domenica 4 gennaio al Teatro Golden di Palermo e venerdì 9 e sabato 10 gennaio a Catania da Zō Centro Culture Contemporanee.





Se avete voglia di ridere a crepapelle di voi stessi, dei vostri amici e conoscenti “Io Vergine, tu Pesci?” è lo spettacolo che fa per voi. “Io Vergine, tu Pesci?” è uno spettacolo che parla d’amore senza buonismi ma che, anzi, punta i riflettori sul peggio di ogni segno zodiacale, sfatando miti, luoghi comuni e nefaste scelte sentimentali. Uno spettacolo “astrocomico” che non banalizza la povera, spremuta, sfottuta astrologia, invocata dai più nel tentativo di trovare l’anima gemella nel mese fortunato. Con l’ironia garbata che lo contraddistingue, Giuseppe Sorgi offre al pubblico uno show esilarante, ma diverso da quanto visto fin’ora, che mette insieme le suggestioni dell’astrologia con la profondità del mito e una comicità senza pari. Uno spettacolo di grande interazione col pubblico, dichiaratamente schietto e sincero, tanto da essere considerato poco adatto a permalosi e affetti da sindrome da crocerossina.





Biglietti già disponibili in prevendita su www. vivaticket.com per la data di Palermo e su www.ciaotickets.com per le date di Catania.

Giuseppe Sorgi autore, regista e attore teatrale, è nato a Palermo e vive a Roma. Ha mosso i primi passi a teatro con il regista Pippo Spicuzza, Maestro del non-sense prematuramente scomparso. Per molti anni è stato autore dei testi e capocomico de Il Gruppetto, formazione che ha partecipato nella prima metà degli Anni 2000 alle più importanti trasmissioni televisive Mediaset e Rai dedicate alla comicità.

Autore di diversi spettacoli di successo, tra cui “Aprite quella porta”, “Un problema alla volta” e il fortunatissimo “Serata Omicidio” , ha pubblicato “Io Vergine, tu Pesci?” (Salani, 2016) e “Segni particolari” (edizioni Tlon, 2020), da cui è tratto lo spettacolo “…E tu, che Mito sei?” e lo scorso febbraio “Mariano di Gesù al Princess Hotel di Edimburgo”, il suo primo giallo comico (Salani, 2025). Da un anno firma l’oroscopo ironico de Il Venerdì di Repubblica.

Io vergine, tu pesci? – Serata speciale Oroscopo 2026

Domenica 4 gennaio, ore 21, Teatro Golden, via Terrasanta, 60 – Palermo. Prevendite su https://www.vivaticket.com

Venerdì 9 e sabato 10 gennaio, ore 21, Zō Centro Culture Contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6 – Catania. Prevendite su https://www.ciaotickets.com/

Luogo: Teatro Golden di Palermo (4 gennaio 2026) e Zō Centro Culture Contemporanee di Catania (9 e 10 gennaio 2026), SICILIA

