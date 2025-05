Trasformazione, consapevolezza, un altro inizio. La rinascita personale che prende forma attraverso le note. È questa l’essenza di “New me”, il nuovo singolo strumentale del bassista e produttore Marcello Sutera, registrato al Farmhouse Studio di Rimini. Disponibile sulle principali piattaforme digitali, il brano anticipa l’uscita dell’atteso album di inediti previsto per la fine dell’anno. Nel frattempo, si aggiungono nuove date al tour estivo con i DadFunk.

Scritto in uno dei momenti più intensi e profondi del suo percorso umano, “New me” rappresenta la svolta personale e artistica di Marcello Sutera. Un pezzo che nasce da una frattura interiore, ma parla di speranza. Quel momento esatto in cui accetti di non essere più quello di prima e scegli, finalmente, di essere te stesso.

«“New me” è molto più di un brano, è un manifesto.» spiega l’autore «È il racconto sonoro di un uomo che, dopo il silenzio e il caos, decide di rinascere. Un brano che diventa anche un invito a ritrovare il proprio centro. Una meditazione in note sul senso del cambiamento e sul coraggio di accogliere nuove versioni di sé.»

L’artista romagnolo, noto per le collaborazioni con nomi del calibro di Fred Wesley, Dennis Chambers, Frank Gambale, Scott Henderson, John Abercrombie, Peter Erskine e Trilok Gurtu, torna a parlare con il suo linguaggio più autentico: quello delle corde, del groove, della musica vissuta.

L’arrangiamento degli archi è affidato a Marco Capicchioni, firma sammarinese riconosciuta per raffinatezza e sensibilità orchestrale. In studio, insieme al bassista d’eccellenza, una squadra di fuoriclasse: Fabio Nobile (batteria), Luca Mattioni (percussioni), Stefano Senni (contrabbasso), Simone Migani (piano), Aldo Capicchioni (violino), Michela Zanotti (violino II), Aldo Zangheri (viola), Luca Zangheri (violoncello), Massimo Marches (bouzouki), Donato Sensini (flauto). Studio di registrazione mix & mastering a cura di Lorenzo Ricci e Andrea Felli.

Registrato al Farmhouse, con le riprese video di Alessandro Mazzoni (https://www.youtube.com/watch?v=h8kGplhmvfE), “New me” anticipa l’uscita dell’atteso nuovo album di Marcello Sutera, previsto per la fine dell’anno. Un lavoro di ampio respiro che vedrà la partecipazione di autentiche leggende della musica internazionale: Frank McComb, Randy Brecker, Erick Marienthal, Gary Novak, Lenny White, Bob Franceschini, Nicola Peruch, Alessandro Altarocca, tra gli altri. Un progetto che promette di essere non solo un viaggio sonoro, ma anche una dichiarazione di libertà artistica e spirituale.

