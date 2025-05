In occasione del trentatreesimo anniversario della strage di Capaci, anche i socialisti democratici di SD ricordano Giovanni Falcone. Secondo Antonio Matasso, segretario regionale dei Socialdemocratici della Sicilia, «Giovanni Falcone fu un giurista di rilevanza mondiale, apprezzato in vita più all’estero che in Italia, dove venne avversato anche da settori della società organizzata e della politica, nonché dalla corrente della magistratura legata al Pci-Pds. Il suo rigore garantista è modello per tutto l’ordine giudiziario, oltre che un riferimento per chi ha creduto nella necessità della lotta alla mafia come priorità democratica e nelle battaglie in favore della giustizia giusta portate avanti dal Psi, dal Psdi e dai radicali». Matasso ha pure ricordato il sostegno offerto dal socialista Claudio Martelli, al tempo ministro di Grazia e Giustizia, alla visione del magistrato siciliano ucciso da Cosa nostra. La posizione dell’esponente siciliano del Sole nascente è stata condivisa anche dal segretario nazionale di SD, Umberto Costi, nel giorno in cui i Socialdemocratici hanno altresì espresso preoccupazione per l’allarmante proliferazione degli atti di antisemitismo, dopo la strage compiuta a Washington da un terrorista legato ad ambienti dell’estrema sinistra “ProPal”. Secondo gli eredi di Saragat, il terrorismo e l’estremismo politico si confermano come i prodotti finali di attitudini violente e atteggiamenti intolleranti del tutto sovrapponibili alle logiche mafiose.



Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.