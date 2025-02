Sul Festival di Sanremo dice che «si sa già chi vince prima. È un programma vecchio e lo era già quando io avevo dieci anni». Parlando di “Boris”, la serie che gli ha regalato la popolarità con il personaggio del direttore della fotografia cocainomane Duccio Patanè, sostiene che «ha cambiato il gusto». Il ponte sullo Stretto di Messina per lui è invece «una buffonata inqualificabile»

Ninni Bruschetta, attore, regista e scrittore ha parlato anche della sua passione per la metafisica nel corso della puntata 66 di “Egoriferiti”, il podcast disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=AS9jseCfmtM&t=40s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/0BNbOKBUwfkcbdC2ea0t2A?si=22b383eaca2044d9





“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso della conversazione Bruschetta ha evidenziato le sue posizioni, da “cattocomunista”, sull’attuale situazione politica, difendendo la figura di Claudio Fava, amico di cui ha portato alcune opere in scena in passato.

Anche Ninni Bruschetta, pur difendendolo, ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua quindi anche dopo la denuncia per diffamazione fatta dallo stesso Toni Matranga nei confronti degli autori del podcast.





