Un’iniziativa trasformata in un simbolo di speranza, forza e rinascita. La Nissa Rugby, storica realtà sportiva nissena, ha consegnato un assegno, frutto di una raccolta fondi, all’associazione Galatea, da anni in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Un evento che ha unito sport, comunità e impegno civile in un abbraccio collettivo capace di generare emozioni autentiche e azioni concrete.

I proventi sono derivati dal lancio della card tifoso, varata dalla Nissa Rugby con il sostegno di quattro partner, Spazio La Porta, Millesuoli, OZeta e Centro Medico Sedita: il centro antiviolenza Galatea di Caltanissetta ha ricevuto il 20% del totale degli introiti derivanti dalla vendita della card dal costo di 25 euro.





La simbolica consegna si è svolta martedì 22 luglio, nello store Spazio La Porta; presenti Ermanno Pasqualino, assessore alle politiche sociali del comune di Caltanissetta, Valentina Matraxia, presidentessa dell’associazione Galatea, Andrea Lo Celso, direttore generale della Nissa Rugby, Filippo La Porta ed Alberto Mendoza, ‘padroni’ di casa.

L’iniziativa della Nissa Rugby rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa farsi veicolo di cultura, rispetto e umanità. Un gesto che ha lasciato il segno, non solo per i fondi raccolti, ma per la consapevolezza diffusa che ogni piccolo gesto può fare la differenza.





Il presidente di Galatea, l’avvocato Valentina Matraxia, ha sottolineato: “Grazie alla Nissa Rugby per questa donazione che per noi è un grande aiuto, un riconoscimento. Spero sia la prima di tante altre collaborazioni con questa società e con lo sport in genere, che è utile per veicolare ai giovani il messaggio sul rispetto e sulla parità di genere”.

L’assessore Ermanno Pasqualino, molto attento alle iniziative sociali, ha ribadito il concetto di ‘rete’: “Noi siamo stati molto contenti dell’iniziativa della Nissa Rugby e dei commercianti che hanno sostenuto questa raccolta fondi da donare all’associazione Galatea. E’ una grande forma di rete, di solidarietà: è uno degli obiettivi della nostra Amministrazione, mettere in rete le buone pratiche, le buone prassi, che svolgono le associazioni di volontariato per far crescere la nostra comunità”.





Fondamentale il sostegno dei commercianti, così come ha evidenziato Filippo La Porta: “Noi siamo contenti ed orgogliosi di aver ospitato il presidente dell’associazione Galatea, Valentina Matraxia, per questa iniziativa, di cui siano stati fautori. Caltanissetta ha bisogno di associazioni come quella Antiracket, di cui facciamo parte, di associazioni come Galatea e, speriamo che le collaborazioni fioriscano per il bene della nostra città”.

Chiusura affidata ad Andrea Lo Celso: “Siamo a fine stagione ma, questo era un’iniziativa a cui tenevamo tanto. Era fondamentale offrire un supporto concreto a Galatea per il lavoro che svolge. Il nostro club lavora sempre sul sociale e lo farà sempre più perché è fondamentale essere al servizio di Caltanissetta. E’ stata una meta segnata, fuori dal campo, che vale più di qualsiasi trofeo”.

