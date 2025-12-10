Nomad Off torna il 27 e 28 dicembre allo Spazio Zero, all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, con due giornate dedicate alla musica jazz-fusion e all’elettronica contemporanea. Dalle 18 a mezzanotte, il pubblico sarà accompagnato in un percorso sonoro tra jazz, nu-jazz ed elettronica, tra sperimentazione e contaminazioni globali che confermano la vocazione dell’evento come luogo di incontro tra linguaggi e visioni artistiche.

La giornata del 27 dicembre ospita i Karabà con il loro intreccio di jazz, influenze afro e immaginari mediterranei. A seguire Gianni Gebbia and The Bansurites propongono un set in cui il suono del bansuri si fonde con le esplorazioni del sax, creando un clima spirituale e ipnotico. Tra gli ospiti internazionali Rosa Brunello con la sua band in una performance intensa, radicata nel groove ma aperta a visioni cosmiche e dinamiche. La serata si chiude con il live di Khalab, che porta a Palermo il suo universo afro–futurista fatto di elettronica, vibrazioni tribali e stratificazioni sonore in continua mutazione.

Il 28 dicembre si apre con i Saint Mary Candy, che introducono la seconda giornata con un mix di pop alternativo, atmosfere psichedeliche e contemporanee, a cui seguirà Pipya and the Gang Band per un live energico e ricco di contaminazioni urbane e ritmiche. Tra gli ospiti internazionali Maria Chiara Argirò condurrà gli spettatori nel suo universo fatto di jazz elettronico, composizioni raffinate e nuove geometrie melodiche. La serata si conclude con Romare in versione full band, per un set ricco di groove, campionamenti e sfumature elettroniche che trasformeranno lo spazio in un paesaggio sonoro in continua metamorfosi.

Nomad Off 2025 ribadisce la propria identità come luogo di scoperta e attraversamento, un laboratorio vivo in cui musiche e linguaggi si incontrano generando nuove visioni all’interno del cuore creativo dei Cantieri Culturali alla Zisa.

