Grande partecipazione ieri sera in piazza San Pietro per l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie del centro storico, un appuntamento molto atteso dalla comunità che ha segnato l’inizio ufficiale delle festività natalizie a Riposto. Sin dalle ore 17 la piazza si è animata di bambini, famiglie e visitatori. Babbo Natale, gli elfi e le Nataline hanno accolto i più piccoli e raccolto le loro letterine, mentre il castello gonfiabile, lo Snowglobe dedicato agli scatti natalizi e il coinvolgente ‘Christmas Musical Show’ hanno regalato un pomeriggio di divertimento, atmosfera magica e stupore. Un evento pensato per tutta la comunità, che ha saputo riunire generazioni diverse in un clima di festa e partecipazione.

Il sindaco Davide Vasta, che insieme all’intera amministrazione comunale ha acceso l’albero e le luminarie nel giorno dell’Immacolata, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa. “Abbiamo voluto rispettare la tradizione accendendo il nostro albero l’8 dicembre, un momento simbolico che appartiene profondamente alla nostra comunità – ha detto il primo cittadino – È stata una giornata dedicata ai bambini, pensata per regalare loro gioia e stupore, e siamo felici che abbia riscosso il consenso di tante famiglie. Un grazie sentito alla Confcommercio di Riposto per il supporto e il contributo alla buona riuscita della manifestazione”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore agli Eventi Davide Palermo, che ha commentato. “L’avvio del cartellone natalizio conferma il grande lavoro fatto per costruire un programma dedicato ai bambini, alla promozione del territorio e alla valorizzazione della nostra identità – sottolinea l’assessore – Un sentito grazie ai commercianti di Riposto e alla Confcommercio della sezione locale per il contributo all’allestimento di Corso Italia e via Gramsci con i graziosi alberelli di Natale. Un tocco di eleganza che ci permette di respirare pienamente la magica atmosfera natalizia. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i mercatini di Natale del 19, 20 e 21 dicembre, in piazza San Pietro e lungo il Corso Italia, con prodotti enogastronomici ripostesi e artigianato locale. Un’iniziativa – conclude – che si collega alla campagna ‘Compra a Riposto’, pensata per sostenere il commercio e gli acquisti nella nostra città”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

