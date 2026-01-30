Daniele Passanisi, segretario generale, e Fabrizio Lercara, responsabile del dipartimento Enti regionali della Cisl Fp Sicilia, rivolgono i loro migliori auguri di buon lavoro alle nuove figure apicali della Regione Sicilia, nominate dal governo regionale nelle ultime ore. Un sentito in bocca al lupo a Ignazio Tozzo, designato segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, incarico deliberato dalla giunta nel corso della seduta di questa mattina su proposta del presidente Renato Schifani.





A guidare la Ragioneria generale della Regione sarà invece Gloria Giglio, fino ad oggi dirigente del Servizio 3 “Bilancio e programmazione” dell’assessorato dell’Economia, mentre l’incarico di dirigente generale del dipartimento Lavoro è stato conferito a Ettore Riccardo Foti. Infine, l’avvocato generale Giovanni Bologna assumerà ad interim la guida del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in attesa della nomina del nuovo dirigente generale.





La Cisl Fp Sicilia esprime fiducia nel fatto che le nuove personalità sapranno assolvere con dedizione, competenza e senso di responsabilità ai ruoli di così grande rilevanza, nell’ottica di offrire risposte puntuali e precise alle esigenze di tutta la collettività siciliana. “Siamo certi – sottolineano Passanisi e Lercara – che il loro operato sarà improntato alla trasparenza, all’efficienza e all’interesse generale della Sicilia e dei suoi cittadini”.

Luogo: Palermo

