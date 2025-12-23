La musica è arrivata in modo semplice e sincero, come sanno fare i ragazzi quando suonano con il cuore prima ancora che con le mani. Ieri, 22 dicembre 2025, nello spiazzale antistante l’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, abbiamo assistito ad uno dei momenti più veri dei Concerti di Natale organizzati dal Liceo Musicale del Liceo Statale Vito Fazio Allmayer, un appuntamento pensato non per stupire, ma per stare accanto.

I giovani musicisti si sono esibiti all’esterno dell’ospedale, nello spazio aperto davanti all’ingresso. Da lì le note si sono diffuse leggere, attraversando l’aria di dicembre e arrivando dentro, fino alle stanze dei pazienti. C’era chi ascoltava affacciato alle finestre, chi si fermava qualche minuto nello spiazzale, chi sorrideva semplicemente sentendo che, anche in un luogo di cura e di attesa, qualcuno aveva pensato a loro. Un gesto piccolo, ma profondamente solidale, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando la distanza dagli affetti si fa sentire di più.





Questi ragazzi hanno suonato con grande sensibilità e con una preparazione evidente. Non solo bravi tecnicamente, ma attenti, rispettosi del contesto, consapevoli di ciò che stavano regalando. È il risultato del lavoro quotidiano dei docenti del Liceo Musicale di Alcamo, che li guidano passo dopo passo, aiutandoli a crescere come musicisti e come persone. Una scuola che non forma soltanto esecutori, ma giovani capaci di dare senso alla musica, di usarla per comunicare, per condividere, per essere presenti.

Il Liceo Musicale Vito Fazio Allmayer continua così a rappresentare un punto di riferimento e un’eccellenza per il territorio trapanese, offrendo ai ragazzi talentuosi un’opportunità concreta di crescita e, per molti di loro, l’inizio di percorsi importanti nel mondo musicale, che sia lirica, sinfonica, corale o altri linguaggi.





Quest’anno, sotto la guida della dirigente scolastica Vincenza Mione, il Liceo ha rafforzato ancora di più il legame con il territorio, aprendo la scuola verso iniziative che mettono al centro le persone e il valore educativo della musica.

E ieri, in quello spiazzale, non c’erano solo strumenti e spartiti, ma giovani che hanno scelto di esserci. Di portare un po’ di luce a chi sta attraversando un momento difficile. Ed è anche così che si impara cosa significa davvero fare musica.

Luogo: Ospedale , Via Francesco Crispi, 44, ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

