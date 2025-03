Una nuova sede per il Centro Medico Sociale per Neuromotulesi (CMSN) a Ragusa. La nuova sede si trova in via Dante Alighieri n. 120. Solo un centinaio di metri separano la nuova sede, più ampia e funzionale, dai vecchi locali di via Cristoforo Colombo.

La nuova sede sarà inaugurata giovedì 14 marzo alle ore 16. I nuovi locali sono più ampi e funzionali, si estendono su un’area di quasi 800 metri e permettono di esplicare al meglio le attività di recupero e riabilitazione. Il Centro Medico sociale per Neuromotulesi, oggi denominato CMSN “San Martino”, nacque a Vittoria negli anni 70 e avviò la propria attività l’11 novembre 1980. È una delle prime strutture di riabilitazione sorte nel meridione d’Italia. I pilastri portanti sono stati il richiamo alla Dottrina sociale della Chiesa, lo spirito di volontariato che ha animato i primi soci fondatori e che ancora oggi accompagna le attività e l’azione professionale quotidiana, il continuo aggiornamento di tutti gli operatori, l’attenzione a ogni assistito con progetti riabilitativi mirati e personali.

Dal 2018 il CMSN di Vittoria ha una nuova sede, nei locali moderni e funzionali di contrada Cicchitto, dotati anche di una piscina riabilitativa a Vittoria che è stata donata dalla famiglia Noè, in ricordo dei loro figli, Andrea e Alessandra. Nel novembre del 2002 è stata inaugurata la sede di Ragusa, nel 2021 la terza sede di Modica. Ora, il progetto riabilitativo si amplia e si completa con la nuova e più funzionale sede di Ragusa. La nuova sede ospita in maniera funzionale le attività di riabilitazione per gli ospiti ed ora ha una potenzialità per accoglierne il doppio degli attuali.

Per l’inaugurazione, saranno presenti il vescovo, Giuseppe La Placa, il sindaco Giuseppe Cassì, le autorità civili e religiose.

“Completiamo con questa nuova sede il progetto riabilitativo nella provincia di Ragusa – afferma il presidente Luigi Piccione – Un progetto che ha radici lontane, nello spirito di volontariato che ha animato alcuni giovani negli anni 70, che i soci fondatori hanno trasmesso alle nuove generazioni e che rimane ancora oggi. Oggi siamo in grado di fornire i nostri servizi a un numero sempre maggiore di utenti”.

“La nuova sede – aggiunge il direttore sanitario Marcello Boncoraglio – si trova nel centro storico. Abbiamo scelto di rimanere qui, nel cuore della città, a pochi passi dalla sede precedente perché qui vivono la maggior parte dei nostri utenti, anche di altre etnie che oggi vivono a Ragusa. La nuova sede, vicina alla stazione ferroviaria, è comunque facilmente raggiungibile da tutti i quartieri della città”.





