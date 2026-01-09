Il Dott. Gianni Polizzi interviene per esprimere alcune considerazioni in occasione del suo recente ingresso nella Giunta comunale di Giardinello: ” L’On. Fabrizio Ferrara, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e l’On. Giuseppe Milazzo, deputato al Parlamento Europeo, hanno voluto salutare il mio ingresso in Giunta nel Comune di Giardinello, dove ricoprirò il ruolo di Assessore comunale.

Questo gesto rappresenta una dimostrazione concreta dell’attenzione e dell’impegno che la politica regionale ed europea continuano a riservare al nostro territorio. Un segnale importante di vicinanza istituzionale che rafforza il lavoro dell’Amministrazione comunale e stimola un’azione amministrativa sempre più incisiva, orientata allo sviluppo e al benessere della nostra comunità.







Ringrazio entrambi per la stima e il sostegno dimostrati, consapevole della responsabilità che questo incarico comporta e determinato a lavorare con serietà, trasparenza e spirito di servizio nell’interesse dei cittadini di Giardinello.”



Luogo: Giardinello, Comune di Giardinello , SICILIA

