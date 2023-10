“Finalmente il progetto del nuovo molo trapezoidale è diventato realtà. E’ la dimostrazione che quando le cose si vogliono fare si possono fare, è un esempio da seguire per il futuro”. Lo afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia e Palermo, che aggiunge. “E’ una grande occasione per questa città e ne siamo orgogliosi. Adesso Palermo offre un volto nuovo alla cittadinanza ma soprattutto ai turisti. Non possiamo che plaudire al grande lavoro di Pasqualino Monti. Ci aspettiamo che quest’opera porti non solo visibilità ma anche lavoro per quei giovani che vogliono restare nella nostra isola”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.