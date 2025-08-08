È uscito “Rewind”, nuovo singolo dei Paraonde, giovanissimo duo palermitano che si sta facendo sempre più notare grazie alle loro sonorità elettronico-pop cariche di stile e personalità. Non a caso la scorsa estate i Paraonde sono stati scelti per l’apertura del Summer Festival di RDS (Radio Dimensione Suono) che si è tenuto a Messina mentre lo scorso marzo hanno aperto il concerto che Big Mama ha tenuto a Cinisi.





Il nuovo singolo, il settimo per il duo composto da Silvia Catania e Massimiliano Messana, due ragazzi palermitani che condividono vita e musica, è stato pubblicato su tutte le piattaforme streaming, tra cui Spotify, YouTube e iTunes. Il brano è una vera e propria onda emotiva, con suoni curati, synth potenti e un ritornello che ti entra in testa.





“Rewind parla di ricordi da vivere, momenti che restano dentro e che, a volte, si vorrebbero solo riavvolgere”, spiegano i Paraonde. “Il tutto con un sound moderno e pieno di vibrazioni, perfetto da ascoltare in cuffia o sparato in macchina mentre si guarda il tramonto”.

Il testo non parla solo di amori che finiscono e ricordi che si vorrebbero rivivere (“vai, apri la porta e te ne vai, ma di noi cosa dirai, se saremo sempre più lontani… premi play, premi rewind”, “…Io che speravo che noi ci capissimo, farlo con te mi piaceva tantissimo, e tu sei stato un errore bellissimo, bellissimo…”): nel brano, dalle sonorità allegre ed estive, ci sono anche tutte le difficoltà di chi vuole sfondare nel mondo della musica e sa di dover sempre avere a che fare con i mostri sacri del passato (“…che ci faccio con un’altra canzone, in radio passa One More Time…”).





I Paraonde, già dal loro nome, richiamano il movimento, la direzione incerta ma necessaria… non importa dove, basta andare. Il duo, in poco più di un anno di attività, ha già dimostrato di avere qualcosa da dire, con il loro mix di pop, musica elettronica, emozioni e sincerità che li contraddistingue. Tutte caratteristiche che si possono ritrovare in Rewind!

