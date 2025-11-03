Percorsi per migliorare l’accesso al mercato del lavoro delle donne in situazione di svantaggio- Orientamento, Formazione Specialistica, Tirocinio Supporto all’Autoimpiego/ Inserimento lavorativo.

L’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi partner per i corsi Avviso 23/2024 della Regione Sicilia, mira a migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare le donne, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale; (FSE+).





Obiettivi principali

Migliorare l’accesso al mercato del lavoro per donne disoccupate, inoccupate o che hanno percorsi di uscita dalla violenza.

Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere pari opportunità.

Sostenere l’autoimpiego e l’imprenditoria femminile, incentivando un’economia più inclusiva e sostenibile.





L’avviso si articola in quattro interventi principali:

Orientamento specialistico: percorsi personalizzati per individuare competenze e obiettivi professionali.

Formazione mirata: corsi per acquisire competenze digitali, linguistiche e professionali.

Tirocini extracurriculari: esperienze pratiche per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Supporto all’autoimpiego o inserimento lavorativo: accompagnamento alla creazione d’impresa o all’assunzione.

Per informazioni e per candidarsi al progetto: segreteria@irsfs.it – irsfs@pec.it

Palermo 0917827149 – 091588719 – 3389576705, Petralia Soprana 0921998771 – 3334635975, Cefalù 0921820574 – 3389576705, Alcamo 3316432911, Mazara del Vallo 3204115714 – 3316432911

