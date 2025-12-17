Avviare un percorso di relazioni sindacali improntato alla collaborazione e al rispetto dei ruoli, con l’obiettivo prioritario di promuovere le migliori condizioni di salvaguardia e tutela del personale della Fondazione.

Questo il punto a cui si è giunti ieri a seguito dell’incontro di CISAL Catania con i rappresentanti – dott. S. Nicosia e dott. M. Di Bella – di ODA.

L’incontro era stato richiesto da CISAL Catania, con a capo il segretario provinciale Giovanni Lo Schiavo. Oltre a quest’ultimo, erano presenti anche Paolo Magrì, Segretario Provinciale CISAL Terziario, e la dott.ssa Rosaria Giuffrè di CISAL Catania.





L’ODA ha illustrato la situazione aziendale attuale, fornendo informazioni sulle iniziative in corso, finalizzate al superamento delle condizioni di disagio e criticità nel più breve tempo possibile. In particolare, è stato affrontato il tema dell’imminente avvio del rapporto di affitto del ramo d’azienda socio-sanitario con il Consorzio SISIFO, nonché dei relativi effetti che, secondo quanto rappresentato, dovrebbero ricadere positivamente sia sui lavoratori sia sull’utenza.

CISAL Catania ha ribadito la propria volontà di inserirsi pienamente nel sistema di relazioni sindacali già esistente all’interno dell’ODA, contribuendo in modo attivo e partecipativo, con un unico obiettivo, ossia: la tutela dei lavoratori, la salvaguardia occupazionale e la continuità dei servizi resi all’utenza, elementi imprescindibili per garantire standard di assistenza affidabili e coerenti con la storia e la missione della Fondazione.

“La nostra Confederazione Etnea – afferma Lo Schiavo – continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo alta la vigilanza sindacale e assicurando la massima disponibilità al confronto, nell’interesse esclusivo dell’attuale forza lavoro, patrimonio, della stessa Fondazione”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.