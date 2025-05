La richiesta di convocazione dell’Assemblea Costituente entro dicembre 2025. L’Europa unita varrebbe subito tremila miliardi di produzione in più, quasi seimila euro a testa per cinquecentomila europei.

Dopo le riunioni preparatorie siciliane dei Trattati di Roma nel 1956, la Sicilia torna ad essere protagonista europea. L’occasione è il via a una campagna per chiedere che i governanti e i leader europei convochino un’assemblea costituente degli Stati Uniti d’Europa.

“Non è la prima volta che si parla di Costituente Europea – spiega Claudio Melchiorre, presidente Mec e primo firmatario della proposta. Ma oggi chiediamo una data e delle scadenze.”





I promotori dell’iniziativa hanno preparato una lettera aperta che chiede la convocazione dell’Assemblea Costituente europea entro la fine del 2025. Nel 2026 i costituenti potranno scrivere il testo condiviso dai rappresentanti di tutti i Paesi democratici d’Europa. Nel 2027, i cittadini potranno essere chiamati direttamente ad approvare il lavoro dei Costituenti.

“Inutile parlare ancora della difficoltà del percorso. Il tema è ben conosciuto. Oggi è evidente che siamo abituati a rappresentarci come europei, oltre che siciliani, catalani, bosniaci o danesi.”

Ovviamente, i promotori tengono in conto anche le nuove condizioni storiche e politiche. “Le potenze regionali del mondo non temono più la capacità di intervento americana. A loro volta, gli Usa scelgono non solo di chiudere i loro confini ai commerci, ma addirittura pretendono di frammentare il mondo in mille pezzi, distruggendo gli effetti benefici di una continua cooperazione tra i popoli di tutto il mondo. Alzare barriere è il modo migliore per creare le condizioni della guerra, della povertà, dell’insicurezza personale.”





A questo futuro fosco, il comitato per la Costituente Europea oppone un futuro diverso: “l’Europa è la seconda potenza mondiale, se la consideriamo unitariamente. L’unione politica, con uno Stato federale leggero ma con competenze dirette in tema di giustizia, difesa, politica estera, commercio e libera circolazione, comporterà nuovi investimenti e nuova ricchezza per almeno tremila miliardi l’anno. “Si tratta di seimila euro di produzione a testa. Sufficienti per parlare di una nuova fase di sviluppo. Altro che recessione. In pochi anni l’Europa unita, Paese da cinquecento milioni di abitanti, diventerebbe l’asse centrale degli equilibri mondiali. Saremo un’isola democratica e liberale enorme e forte.”

L’Europa unita sarebbe capace di fermare le guerre che cominciano a scoppiare ovunque. “Se riportiamo il dialogo verso la libertà di commercio, di viaggio e di cooperazione tra tutti i popoli della terra non c’è dubbio che i conflitti si ridurranno nuovamente. Oggi invece siamo al record di guerre in corso, ben 56. Dobbiamo costruire l’Europa adesso, per salvare il progresso raggiunto fino ad oggi. Senza l’Europa unita, la distruzione che vediamo in Ucraina, in Siria, Israele e Palestina, in India e Pakistan, in Mali, Costa d’Avorio e Ucraina, nello Yemen, Myanmar e Etiopia, Sudan o Centrafrica, Afghanistan, Venezuela, Ecuador, Messico arriverebbe anche a casa nostra.





Gli interventi nel corso dell’incontro di oggi alle 19,00 nella sala Govanni Verga del Consiglio Comunale di Catania che ha collaborato attivamente all’organizzazione dell’iniziativa, saranno di:

Antonluca Cuoco, pubblicista, Maurizio Caserta, docente universitario e consigliere comunale, Claudio Melchiorre – Presidente Mec, Messaggio di Vicky Amendolia, Messaggio di Marco Taradash, Messaggio di Fabio Pazzini – liberale, Nane Cantatore – esperto di strategia e logistica, Stefania Panebianco – docente di relazioni internazionali, Adriana Di Stefano – docente di diritto Ue, Beppe Scanni – docente di relazioni internazionali e già alto funzionario alle Nazioni Unite, Caterina Chinnici – Europarlamentare, Giovanni Perazzoli – saggista, Fabio Pazzini – Liberale, Aldo Torchiaro – giornalista e saggista.

