Oliveri è pronta a immergersi in una delle ricorrenze più attese dell’anno.

Dal 6 all’8 dicembre 2025, infatti, il paese darà ufficialmente il via alle festività natalizie con lo Street Food e Mercatino dell’Immacolata, un evento che promette emozioni, profumi e tradizioni capaci di trasformare Piazza Roma in un vero e proprio villaggio di Natale.

Sotto la regia di Gaspare Bertino – Total Event, prenderà forma una tre giorni che va oltre il semplice mercatino: sarà una festa della comunità, un abbraccio condiviso fatto di convivialità, luci, musica e calore.





Per tre giorni i visitatori potranno passeggiare tra casette artigianali, profumi irresistibili e specialità culinarie proposte da diverse realtà gastronomiche e produttori del territorio, pronti a raccontare la Sicilia attraverso sapori autentici e piatti golosi.

Non mancherà un’area interamente dedicata ai più piccoli, con gonfiabili e spazi gioco pensati per regalare ore di divertimento, rendendo la festa davvero a misura di famiglia.





Il Comune annuncia così l’iniziativa:

Street Food e Mercatino dell’Immacolata 2025!

Tre giorni di gusto, tradizione e magia natalizia vi aspettano in Piazza Roma – Oliveri

Street food

Mercatino artigianale

Area giochi bambini con gonfiabili

6 – 7 – 8 Dicembre 2025





Non mancate… vi aspettiamo per festeggiare insieme l’arrivo del Natale!

Accanto agli eventi festivi, la comunità vivrà anche un intenso momento spirituale grazie agli appuntamenti organizzati dalla Parrocchia San Giuseppe in occasione della Novena in onore di Maria SS. Immacolata, dal 28 novembre all’8 dicembre.

Programma della Novena

Venerdì 28 novembre – Chiesa San Giuseppe

• 16:30 Santo Rosario

• 17:00 Santa Messa





Domenica 30 novembre – Chiesa Natività

• 16:30 Santo Rosario

• 17:00 Santa Messa

Domenica 7 dicembre – II Domenica di Avvento – Chiesa San Giuseppe

• 8:30 Santa Messa

• 11:00 Santa Messa

• 17:30 Santo Rosario

• 18:00 Santa Messa presieduta dal Parroco Don Antonio Di Bella

Celebrazione del 6° Anniversario Sacerdotale





Lunedì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezione

• 11:00 Santa Messa

• 17:30 Santo Rosario

• 18:00 Santa Messa

A seguire, solenne Processione per le vie del paese:

– Piazza Dante

– Via Palermo

– Via G. Amodeo

– Via Sirena

– Piazza L. Rizzo

– Via Coppolino

– Via Roma

– Via Palermo e rientro in Chiesa

Tra luci scintillanti, sapori siciliani, musica e momenti di profonda spiritualità, Oliveri vivrà tre giorni di vera condivisione.

Un’occasione per ritrovarsi, riscoprire le tradizioni e prepararsi insieme alla magia del Natale che si avvicina.

Oliveri ti aspetta. Con il sorriso. Con il cuore. Con la voglia di brillare.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.