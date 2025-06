La Sicilia sale a bordo del treno della valorizzazione del patrimonio storico e industriale italiano grazie a Omer Spa, impresa ferroviaria, eccellenza della Sicilia, protagonista di una delle puntate della prima stagione del programma televisivo “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, realizzato dalla società di produzione “DirAmare” con a capo la giornalista e conduttrice Stefania Capobianco, in collaborazione con la Fondazione FS Italiane del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e in onda su LA7 la Domenica alle ore 11:45, a partire da Domenica 29 Giugno 2025.





Fondata a Palermo nel 1990, Omer è oggi tra le realtà leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di componentistica e arredi interni per il trasporto ferroviario. Un’eccellenza che unisce design, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, con un forte radicamento sul territorio siciliano, una rete che varca i confini nazionali e una visione aperta al futuro della mobilità. Nel corso di una delle puntate del programma – girato interamente a bordo dei treni storici italiani – è stato intervistato anche il Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Russello, che ha dichiarato: “Essere parte di questo viaggio ci ha emozionato profondamente. Crediamo in un’industria che unisce innovazione e memoria, progresso e radici. I nostri stabilimenti in Sicilia non sono solo luoghi di produzione, ma veri e propri laboratori di idee e competenze, dove l’eccellenza si costruisce ogni giorno grazie al talento delle persone.





Partecipare a “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” ci ha dato modo di raccontare l’anima di OMER, che è fatta di passione, qualità e amore per il nostro territorio e che un mezzo come quello televisivo sicuramente riesce a far arrivare a tutti.” Il programma TV rappresenta un inno al viaggio lento e consapevole, unendo la suggestione delle linee ferroviarie italiane con le storie di chi – come OMER – contribuisce a costruire il futuro su solide basi di conoscenza, tecnologia e identità. Grazie a questa partecipazione, Omer conferma ancora una volta il suo ruolo di ambasciatrice dell’industria siciliana nel mondo, portando il nome dell’isola sui binari della qualità e dell’innovazione.

