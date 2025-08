È online il nuovo portale digitale della Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale UDIPALERMO, una piattaforma pubblica dedicata alla tutela e diffusione del patrimonio femminista siciliano



È accessibile online il nuovo portale digitale della Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale UDIPALERMO, realizzato nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, attraverso l’investimento “Transizione digitale degli organismi culturali e creativi (TOCC)” previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’investimento TOCC promuove in modo trasversale la sostenibilità ambientale e il rispetto del principio europeo “Do No Significant Harm (DNSH)”, che garantisce interventi culturali e tecnologici non impattanti sull’ambiente.



Il portale costituisce il fulcro di un intervento di digitalizzazione volto a valorizzare, conservare e rendere fruibile la memoria storica dei movimenti femminili e femministi in Sicilia, una memoria spesso frammentaria e resa invisibile a causa della scarsa disponibilità e accessibilità delle fonti.

Attraverso un’interfaccia pubblica, accessibile e in costante aggiornamento, il portale mette a disposizione:



gli inventari informatizzati dei fondi archivistici conservati da UDIPALERMO, riconosciuti nel 2008 dalla Soprintendenza archivistica della Sicilia come di interesse storico particolarmente importante;

una selezione significativa di materiali digitalizzati che documentano decenni di attivismo, pratiche e cultura politica delle donne in Sicilia.

Le sezioni del portale includono:

Archivio storico: documenti, corrispondenze, dattiloscritti, atti;

Archivio fotografico: immagini che raccontano manifestazioni, incontri, quotidianità e relazioni;

Archivio iconografico: manifesti, volantini e materiali visivi prodotti nel contesto dell’attivismo femminista;

Archivio sonoro e audiovisivo: registrazioni, interviste, convegni, voci di protagoniste e testimoni.





Il progetto risponde all’obiettivo di rendere accessibile un patrimonio spesso marginalizzato, offrendo strumenti di consultazione sia per la ricerca storica e accademica sia per il lavoro educativo, culturale e politico.

Il portale è disponibile all’indirizzo: http://udipalermo.thearchives.cloud

