Hanno arrestato i cantautori palermitani Plances e D4L1? Forse sì, forse no. A dirlo sono i più noti giornalisti e speaker del capoluogo siciliano, che piangono i due giovani miti musicali della città, finiti in una non ben indentificata caserma dei carabinieri.

È un’avventura che prende per i fondelli il paradossale malessere della notorietà dei rapper e dei trapper contemporanei “Secret location”, il nuovo lavoro musicale del regista e cantautore palermitano Giovanni Plances, in arte Plances, insieme all’artista e stilista Marco Pirrotta, in arte D4L1.

GUARDA VIDEOCLIP: https://www.youtube.com/watch?v=PDH1_dThUJw

Un brano che prende i fili di tutti i luoghi comuni che accompagnano i musicisti di successo oggi – la ricchezza, le ragazze, la droga facile, i piscina party, i gioielli da sfoggiare – osservandoli più come un motivo di stress e di inutile malessere, non di benessere da mettere in mostra. Con un uso scientifico del tormentone “nanananna”, il brano “Secret location” punta a diventare una hit.

“Secret Location”, girato a Palermo e diretto dallo stesso Plances, è disponibile su Spotify e nelle principali piattaforme musicali: https://open.spotify.com/album/3uwwDh2FMidUVOUMP5KbEp?si=wDv4ym3OSzyLJDaUC8ziDA .

Il video è sponsorizzato da Kenbec store Palermo.

Plances e D4L1 sono nati entrambi nel quartiere Cruillas di Palermo e sono da anni impegnati nella rivalutazione dell’area, attraverso azioni artistiche capaci di coinvolgere la gente in quell’area di Palermo che loro chiamano “la zona”. Un quartiere dove ancora oggi, la sera, le strade sono al buio e dove l’assenza dello Stato si compensa con le iniziative dei singoli cittadini.

In passato Plances e D4L1 hanno pubblicato anche il brano “Only plances”, altro brano graffiante di satira politica e sociale sul mondo di oggi: https://www.youtube.com/watch?v=fATc9KuertI





Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.