Un’occasione per conoscere da vicino il corso di laurea magistrale in Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Università degli Studi di Palermo, approfondire le opportunità formative e ascoltare le esperienze dirette di chi fa impresa. Lunedì 26 ottobre, il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Ateneo palermitano, in collaborazione con Confartigianato Imprese Sicilia, organizza un Open Day dedicato agli studenti universitari che hanno già conseguito una laurea triennale e intendono proseguire il proprio percorso di studi con una laurea magistrale orientata alla gestione, allo sviluppo e all’innovazione delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.





L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 15.30 nell’aula “Nicola Colletti” del Dipartimento Seas, edificio 13, in viale delle Scienze a Palermo. L’obiettivo è presentare il percorso magistrale e le prospettive che può offrire a chi desidera acquisire competenze manageriali e una visione strategica delle dinamiche imprenditoriali, con particolare attenzione al tessuto produttivo e allo sviluppo del territorio.

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali di Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, seguito da Marcantonio Ruisi, direttore del Dipartimento Seas, ed Emanuele Alessandro Virzì, presidente di Confartigianato Imprese Sicilia.

Alle 15,45 è previsto l’intervento di Sara Lena, ricercatrice Censis, dal titolo “Il valore artigiano nel tempo. Un’opportunità per i giovani italiani”, dedicato al ruolo dell’artigianato e alle opportunità che questo settore può rappresentare per le nuove generazioni.





Alle 16 si terrà una tavola rotonda moderata da Pasquale Massimo Picone, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università degli Studi di Palermo. Il confronto darà spazio anche alle testimonianze di imprenditori e professionisti che racconteranno esperienze, percorsi e prospettive del mondo produttivo.

Interverranno Ugo Parodi Giusino, founder e Ceo di Magnisi, Agata Fiasconaro, brand manager di Fiasconaro Srl, Flavia Pinello, fondatrice dell’atelier Modart ed Elisabetta Castagnetta, artista ceramista e fondatrice di Ceramicando.





La presenza degli imprenditori-testimonial offrirà agli studenti l’opportunità di confrontarsi con esperienze concrete, comprendere le sfide che affrontano le imprese e conoscere più da vicino le competenze richieste per contribuire alla loro crescita. Un dialogo tra università e mondo produttivo che punta a collegare la formazione accademica alle esigenze reali delle aziende, valorizzando il rapporto tra conoscenze, innovazione e sviluppo imprenditoriale.

L’Open Day rappresenta quindi un’occasione di orientamento per i laureati triennali che stanno valutando quale percorso magistrale intraprendere e desiderano approfondire le possibilità offerte da una formazione specificamente dedicata all’economia e al management delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese.

Per informazioni è possibile contattare Confartigianato Imprese Sicilia, in via Emerico Amari 11, a Palermo, al numero 091 6118915 oppure scrivere all’indirizzo email info@confartigianatosicilia.it.

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