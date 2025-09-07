Lunedì mattina si aprono le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Palermo, per il quadriennio 2025–2029. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, secondo quanto come previsto dalle normative vigenti.





In questa tornata elettorale si presenta un’unica lista, denominata “Parola d’Ordine INSiEME”, affiancata da alcuni candidati singoli, che si propongono al di fuori di gruppi o coalizioni strutturate.





La lista “Parola d’Ordine INSiEME” si presenta come sintesi tra continuità e rinnovamento, proponendo un gruppo eterogeneo che include: 2 consiglieri uscenti, che garantiscono continuità di visone e di operatività; 2 professionisti già membri del Consiglio in passato, esperti delle dinamiche istituzionali; 7 nuovi candidati, con competenze diversificate e visioni innovative.





L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un Ordine più vicino agli iscritti, valorizzando collaborazione, trasparenza e ascolto attivo. Una visione condivisa.





Il programma di “Parola d’Ordine INSiEME” si fonda su una visione chiara: un Ordine partecipato e inclusivo, capace di affrontare con lucidità le sfide della professione e di rappresentare con forza gli interessi della categoria.





Tra le priorità indicate: promuovere la sinergia tra colleghi, valorizzando il lavoro di squadra; garantire formazione continua di qualità, utile e coerente con le trasformazioni in atto; sviluppare canali di ascolto diretto con gli iscritti; rafforzare il ruolo dell’Ordine nei tavoli istituzionali provinciali, regionali e nazionali. Un Ordine come rete viva.





“L’Ordine non è solo un’istituzione – spiegano i candidati – ma una rete viva di competenze e responsabilità, un punto di riferimento per chi esercita la professione. Vogliamo un Ordine aperto, dinamico e coeso, dove il cambiamento sia l’evoluzione naturale di un percorso comune, e non una rottura”.





Il voto avverrà esclusivamente online, tramite la piattaforma palermo.votali.it, accessibile previa autenticazione con credenziali inviate via PEC. Il voto potrà essere espresso da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.





Aventi diritto al voto: 612 iscritti. Composizione del Consiglio

Totale membri: 11 di cui 10 da eleggere tra gli iscritti alla Sezione A e 1 da eleggere tra gli iscritti alla Sezione B.





Prima votazione (quorum: almeno il 50% → 306 votanti) 8 e 9 settembre 2025 (ore 9:00 – 17:00); seconda votazione (quorum: almeno il 25% → 153 votanti) 10, 11, 12, 13 settembre 2025 (ore 9:00 – 17:00); terza votazione (valida con qualsiasi numero di votanti) 15, 16, 17, 18, 19 settembre 2025 (ore 9:00 – 17:00).





Preferenze esprimibili: fino a 10 voti per candidati della Sezione A e fino a 1 voto per candidati della Sezione B.





Max 7 preferenze per candidati dello stesso genere, per garantire parità di genere (es. 7 uomini + 4 donne o viceversa).





Se un genere non risulta eletto, il primo non eletto di quel genere subentra al posto dell’ultimo eletto (della stessa sezione).

