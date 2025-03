Il 29 marzo 2025, presso l’Aula della Fondazione Ettore Majorana, nella splendida cornice di Erice, l’Ordine dei Biologi della Sicilia promuoverà la seconda edizione del Simposio Scientifico dedicato alle malattie rare dal titolo: “Simposio Scientifico: dalla ricerca all’applicazione clinica e terapia”. Questo incontro rappresenta un’opportunità fondamentale di aggiornamento e confronto, in cui fare il punto sullo stato attuale della ricerca nel campo delle malattie rare e sul suo impatto concreto nelle risposte che la scienza è oggi in grado di offrire ai pazienti e alle loro famiglie.





Il simposio offrirà una panoramica delle ultime innovazioni terapeutiche, esplorando le sfide ancora aperte nel settore e le prospettive future per migliorare l’efficacia e l’accessibilità delle cure. L’evento rappresenterà anche un’occasione di dialogo tra esperti, ricercatori, professionisti del settore , per affrontare insieme le problematiche legate alla diagnosi, al trattamento e al supporto delle persone affette da malattie rare.

Il simposio è diretto dal Dott. Giovanni Polizzi, consigliere dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, e dalla Dott.ssa Maria Piccione, Referente della Regione Sicilia per le Malattie Rare e Responsabile Scientifico dell’iniziativa.





L’evento non solo si prefigge di fare il punto sui risultati della ricerca, ma sottolinea anche l’importanza di un’alleanza tra scienza, istituzioni e famiglie per promuovere una medicina sempre più personalizzata e centrata sul paziente. Sarà un’occasione fondamentale per favorire la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella lotta contro le malattie rare. Le malattie rare non sono solo una sfida medica, ma anche una prova di coraggio per ogni persona che ne è affetta. Ogni giorno, questi pazienti lottano non solo contro la malattia, ma anche contro l’indifferenza, la solitudine e la difficoltà di ottenere risposte. La vera forza di chi vive con una malattia rara risiede nella determinazione di non arrendersi mai nella ricerca di una cura, di una speranza. È nostro dovere, come società, garantire che nessuno venga lasciato indietro, che ogni battaglia venga sostenuta, e che la ricerca, la solidarietà e la giustizia sanitaria siano al servizio di chi, troppo spesso, è invisibile.

Nella Foto Prof Alessandro Pitruzzella Presidente Ordine Biologi Della Sicilia , Dott Giovanni Polizzi consigliere Ordine Biologi Della Sicilia

Luogo: Erice – Fondazione Ettore Majorana 29 Marzo 2025, ERICE, TRAPANI, SICILIA

