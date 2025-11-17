



MISANO WORLD CIRCUIT – Ci sono stagioni che entrano nella storia non solo per i trofei, ma per il carattere che sanno mostrare. Quella di Riccardo Orlando nel Campionato Italiano Formula 4 FX 2025 è una di queste. Il giovane pilota siciliano, al suo esordio assoluto nella categoria, si è laureato Vicecampione d’Italia di Formula 4 Fx, dopo un weekend a Misano che ha dell’incredibile, perdendo il titolo per un soffio ma vincendo l’ammirazione di tutto il paddock.

Il Sabato, la freddezza di un veterano.

Nella prima finale, partito terzo, Orlando ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Con due sorpassi da antologia – prima sul Tonalini, che aveva ottenuto la pole position , poi sul dieci volte campione Salvatore Liotti – si è portato in testa con un’autorità rara per un esordiente. Una volta al comando, ha gestito gli attacchi con la freddezza di un veterano, tagliando il traguardo per primo e, grazie al punteggio doppio, raggiungendo Liotti in vetta alla classifica.

La Domenica : l’orgoglio del guerriero

Con la griglia di partenza invertita,come da regolamento, Orlando è partito sesto, mentre Liotti quarto. Mentre il rivale in quattro giri conquistava la testa, il siciliano imbastiva una delle sue rimonte spettacolari: quattro sorpassi in pochi giri, portandosi in seconda posizione. Quel secondo e mezzo di vantaggio accumulato da Liotti durante le manovre di sorpasso di Orlando si è rivelato incolmabile, nonostante il tentativo di rimonta negli ultimi giri.

I Numeri di una Stagione da Record

9 podi su 12 gare

4 vittorie in circuiti iconici (Mugello, Magione, Imola)

100% di podi nelle gare finite

Primo anno in Formula 4 FX

“Perdere il titolo per un secondo e mezzo è amaro,” commenta un addetto ai lavori, “ma ciò che Orlando ha dimostrato quest’anno è straordinario. Affrontare e battere piloti con dieci titoli alle spalle, al debutto in categoria, è roba da fenomeni.”

La Squadra che Crea un Campione

Un ringraziamento speciale va al Team Manager Alessandro Perullo e alla Tecnorace per l’eccezionale lavoro di preparazione, ai genitori di Riccardo per il supporto costante, ai meccanici per la macchina sempre perfetta, e a tutti gli amici che hanno creduto in questo progetto: Anelli Auto, Caccamo Corse, S.AM ,Servizi Ambientali, Audiotecnica, Metal Sud e Giuseppe Gugliuzza di Pronta Energia che ti ha sostenuto per tutto il campionato.

Una menzione particolare per Simone Cerchia, che ha accompagnato la crescita di Orlando fin dagli inizi, contribuendo a forgiare non solo un pilota velocissimo, ma un vero sportivo.

Il Futuro è Ora

Mentre si appresta a concludere il campionato di kart circuiti cittadini di Marsala (dove guida la classifica nelle classe regina), Orlando può già guardare al futuro. “ViiceCampione Italiano di Formula 4 FX non è un punto di arrivo, ma di partenza,” afferma Riccardo. “Con il supporto di nuovi sponsor e l’esperienza maturata, siamo pronti a spiccare il volo verso traguardi ancora più ambiziosi.”

Quella di Riccardo Orlando non è una storia che finisce, ma che comincia. E dopo quanto visto quest’anno, c’è una certezza: nel 2026, sarà l’uomo da battere. La stella siciliana ha solo iniziato a brillare.





