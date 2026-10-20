L’edizione 2026 di Milano Wine Week sorride anche a Siracusa: il ristorante Ostaria, noto locale alle porte di Ortigia segnalato anche in Guida Michelin, ha conquistato il premio Carta Vini 2026 per la categoria Bistrot.

A ritirare il premio, nel corso della cerimonia di premiazione svolta il 19 Ottobre presso il Milan Marriot Hotel, il titolare Christian Cappuccio, che si dice entusiasta del nuovo riconoscimento: ‹‹Siamo felici perché anche in questo caso viene ripagato il grande lavoro di squadra che facciamo da anni da Ostaria. E anche la passione che mettiamo per il vino. Una passione che certamente non si fermerà ma che proseguirà subito con nuove idee già pronte per essere realizzate››.





La manifestazione milanese giunta alla nona edizione, in programma dal 17 al 25 ottobre, è diventata ormai un cult per esperti ed appassionati di vino, con incontri, degustazioni e talk dedicati al mondo dell’enogastronomia italiana.

Il premio per Ostaria ha un sapore particolare, dato che arriva proprio poche settimane dopo l’apertura di Metodo, la nuova enoteca di Ostaria situata al civico accanto: con una carta dei vini che attualmente conta 1400 etichette, Metodo si propone di diventare il punto di riferimento in città per il vino: ‹‹I consumi sono in crisi, è vero, ma noi ci crediamo lo stesso. Perché il vino è cultura e lo deve diventare sempre più. Forse bisogna sforzarsi di comunicarlo meglio. Ecco perché credo sia importante creare alleanze con i produttori››, prosegue Christian Cappuccio.





Gli fa eco Marco Campisi, sommelier di Ostaria: ‹‹Un vino deve trasmettere emozioni e non può essere considerato solamente un accompagnamento al cibo. Una buona bottiglia, bevuta nel posto giusto, con le persone giuste, può imprimersi nella memoria, diventando uno degli elementi più piacevoli di un momento di vita vissuta››.

Ostaria è stato segnalato in Guida Michelin nel 2025 e nel 2026 e sempre nel 2026 è stato confermato nella guida “Ristoranti d’Italia” del Gambero Rosso conquistando le due forchette. Recentemente il locale è stato inserito anche all’interno di Falstaff Restaurant Guide, ricevendo un punteggio di 91/100.

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