Palermo 9 gennaio 2026 – Mobilitazione domani a Palermo contro guerra e riarmo e in solidarietà con tutti i popoli oppressi. Domani, alle ore 10, il Coordinamento per la pace e contro il riarmo di Palermo sarà in presidio in piazza Giuseppe Verdi. Interverranno esponenti della società civile e delle comunità straniere di Palermo. Il coordinamento invita cittadine e cittadini, realtà associative, le formazioni sociali e la società civile ad aderire e partecipare.

“Condanniamo con fermezza l’estensione della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti tra Stati e l’ennesima e gravissima escalation bellica prodotta dall’attacco militare del governo Trump contro la Repubblica del Venezuela e dal rapimento del suo presidente, Nicolas Maduro, e dei suoi familiari. Si tratta – scrive il coordinamento in una nota – di una palese e inaudita violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli, per la quale non esistono giustificazioni: non ci sono mai giustificazioni per legittimare il ricorso alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti tra gli Stati”.

Il coordinamento condanna al contempo “l’atteggiamento negletto e di assoggettamento del governo Meloni, che ha avallato e giustificato un atto di pirateria internazionale, ponendo il nostro Paese tra quelli complici della distruzione del diritto internazionale e delle istituzioni che lo regolano, confermando la complicità con un sistema neocoloniale che vede in terra di Palestina la sua più tragica rappresentazione dal dopoguerra ad oggi”.

“Ancora una volta – prosegue la nota – prevalgono la logica del dominio e della predazione delle risorse energetiche, facendo carta straccia del diritto internazionale come lo abbiamo conosciuto dal dopoguerra a oggi. Di fronte a questa aggressione dobbiamo condannare e reagire con forza, per fermarla e per affermare la cultura della pace e il ripristino del diritto internazionale. Esprimiamo la nostra totale solidarietà al popolo venezuelano. Chiediamo che l’Onu intervenga e che il governo italiano e l’Unione Europea condannino l’aggressione e s’impegnino per un cessate il fuoco e nel far pervenire soccorsi alla popolazione civile coinvolta”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.