Marzamemi Book Fest aderisce all’iniziativa “Una Piazza per l’Europa” prevista per sabato 15 marzo a Roma, promossa da Michele Serra e da tante realtà culturali e associazioni d’impresa, organizzazioni sindacali, uomini e donne della politica e delle istituzioni che hanno a cuore il futuro dell’Europa.

«Il nostro festival è un luogo di incontro, di visioni e di idee che si confrontano», dice Sabina Minardi, direttrice artistica di Marzamemi Book Fest: «Celebrare il libro e la letteratura, come facciamo ogni anno a ottobre, vuol dire credere nella bellezza, nella storia, nella forza della parola, nella capacità di creare ponti tra le culture. In questo momento storico in cui il valore dell’Europa è fortemente messo in discussione da nazionalismi e populismi; mentre la politica internazionale tratteggia nuovi assetti geopolitici che indeboliscono il ruolo dell’Unione europea, dalla nostra piazza di Marzamemi, crocevia d’Europa di storie e di culture, esprimiamo la più convinta fiducia nei valori della tolleranza, del dialogo, della democrazia, nel segno di un’identità europea comune».

Marzamemi Book Fest, ideato da Barbara Fronterrè, organizzato dall’associazione “Un paese ci vuole” presieduta da Rosita Pignanelli, si unisce dunque a chi crede nell’Europa come luogo di confronto e di sviluppo collettivo. “Celebrare l’idea di Europa significa difendere la nostra cultura”.

Il festival torna nel borgo marinaro in provincia di Siracusa all’inizio di ottobre.

Dopo “Leggere, immaginare”, edizione da record dello scorso anno con tanti ospiti tra i quali Stefania Auci e Pietrangelo Buttafuoco, Maria Grazia Calandrone, Matteo Paolillo e Marco Castello, Marzamemi Book Fest si svolgerà a ottobre 2025 e avrà per tema “Leggere, costruire”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.