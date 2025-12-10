Pachino, 14 dicembre ore 14.30 “Un gol bianconero per un sorriso” con Moreno Torricelli in piazza Vittorio Emanuele: torneo Pulcini e raccolta giocattoli Caritas. Aliffi: “Solidarietà oltre sport”.

“Un gol bianconero per un sorriso con Moreno Torricelli” è il titolo dell’evento di sport e solidarietà che si svolgerà sabato 14 dicembre in piazza Vittorio Emanuele. L’iniziativa, organizzata da Juventus Official Club Pachino, col patrocinio del Comune di Pachino e in collaborazione col la Caritas cittadina, partirà alle 14,30 e prevede due momenti.

Un torneo di calcio a 5 categoria Pulcini che vedrà protagoniste le società sportive pachinesi Sportinello, Nipa, Fair Play Uliveto e Sacro Cuore, con ospite d’eccezione Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana, che premierà personalmente i piccoli sportivi al termine del torneo. La presenza dell’ex campione bianconero rappresenta un’occasione unica per i giovani atleti pachinesi di vivere un momento indimenticabile e ricevere l’incoraggiamento di chi ha scritto pagine importanti del calcio italiano.

L’evento non avrà solo carattere sportivo. Infatti, durante la manifestazione verrà organizzata una raccolta di giocattoli, realizzata in collaborazione con la Caritas cittadina, destinati ai bambini più bisognosi del territorio. L’obiettivo è regalare un sorriso e portare la gioia del Natale nelle case delle famiglie in difficoltà.

«Questa giornata rappresenta tutto quello in cui crediamo come club e come comunità – afferma Angelo Aliffi, presidente Juventus Official Club Pachino – Quando abbiamo pensato a questo evento, volevamo creare qualcosa che andasse oltre il semplice torneo di calcio. Certo, per i nostri ragazzi avere la possibilità di incontrare e essere premiati da Moreno Torricelli sarà un’emozione incredibile, un ricordo che porteranno nel cuore per sempre. Ma il vero significato di questa giornata è nel messaggio di solidarietà che vogliamo lanciare. Abbiamo voluto unire lo sport alla generosità, coinvolgendo la Caritas nella raccolta di giocattoli per i bambini che vivono momenti difficili. In fondo, il calcio ci insegna che insieme si può fare la differenza, dentro e fuori dal campo. Per questo invitiamo tutti a venire in piazza il 14 dicembre, a sostenere i nostri piccoli campioni e, se possibile, a portare un giocattolo da donare. Anche un piccolo gesto può regalare un grande sorriso a un bambino che ne ha bisogno, specialmente nel periodo di Natale».





