Aggressione alla dipendente della postazione comunale decentrata Noce-Malaspina di via Generale Sirtori, piena solidarietà da parte di Luigi D’Antona RSU ed RLS FP CGIL.

Si esprime la piena solidarietà e pronta guarigione alla dipendente che ieri è stata aggredita sul suo luogo di lavoro della postazione comunale decentrata Noce-Malaspina dice Luigi D’Antona RSU ed RLS al comune di Palermo.





Più volte abbiamo assistito ad aggressioni ai dipendenti delle circoscrizioni e degli uffici comunali e come RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) FP CGIL ho chiesto più volte la tutela per la loro incolumità e l’inserimento dello stress da lavoro correlato, purtroppo anche se in qualche dvr è stato inserito risulta ad oggi di difficile attuazione ribadisce lo stesso Luigi D’Antona.

Nei prossimi giorni invierò una nota come RLS FP CGIL al datore di lavoro dell’area decentramento e circoscrizioni ed al Sindaco di Palermo per avviare una riunione urgente a tutela di tutti i lavoratori per mitigare il rischio aggressione conclude lo stesso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza FP CGIL Luigi D’Antona.

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