Al via la Terza edizione del SaxEvent, un evento di grande rilevanza artistica che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 maggio 2025. Dopo il successo delle prime due edizioni, tenutesi presso il Conservatorio di Napoli, quest’anno la città di Palermo si prepara ad accogliere l’evento unico e suggestivo che promuove la straordinaria versatilità del sassofono.

Il programma dell’edizione di quest’anno prevede due importanti appuntamenti. Il primo si terrà il 24 maggio alle ore 14.00 presso la Sala Ferrara del Conservatorio Alessandro Scarlatti. Qui si esibiranno diversi ensembles di sassofoni, coinvolgendo musicisti provenienti da tutte le regioni italiane, tutti uniti dalla passione per questo strumento della musica contemporanea. Un aspetto importante che verrà discusso alle ore 17.00 in video conferenza è l’apporto benefico della SaxTerapy con il contributo del Prof. Francesco Burrai. La sax therapy è un intervento di music medicine, ovvero l’applicazione del suono e della musica basato sulle evidenze scientifiche. Il relatore è il Dott. Francesco Burrai PhD, psicologo, professore di Music Medicine all’Università di Milano, collaborazioni internazionali, sei primi premi per la ricerca in music medicine, di cui due sugli effetti del Sax. Nella conferenza si mostreranno le evidenze scientifiche di efficacia della musica sul benessere psicofisico, e in particolare diversi studi sperimentali eseguiti dal relatore sul suono del Sax, canto, strumenti musicali e con l’utilizzo di particolari sonorità e musiche. Inoltre, si illustreranno gli effetti di alcune tecniche psicologiche sulle performance musicali. A seguire la premiazione del Concorso De Matola a cura di Ann Pizzorusso.

Il culmine dell’evento sarà rappresentato dal concerto finale, previsto per il 25 maggio alle ore 11:00, che avrà luogo sulla prestigiosa Scalinata del Teatro Massimo di Palermo. Il momento musicale vedrà l’esecuzione di una maestosa orchestra composta da oltre 200 sassofonisti, un concerto indimenticabile che promette di emozionare e incantare il pubblico.

Per questa edizione la Dott.ssa Ann Pizzorusso, geologa e vedova di un sassofonista, ha deciso di sostenere l’iniziativa con un gesto di grande generosità. Per tutti i partecipanti, donerà delle magliette personalizzate, che saranno indossate durante il concertone sulle Scalinate del Teatro Massimo. Le magliette riporteranno la scritta “SaxophonEvent 3 – Conservatorio di Palermo”, a testimonianza dell’importanza e unicità di questo evento.

Il concorso “Giuseppe De Matola” è dedicato esclusivamente ai sassofonisti e mette in palio borse di studio particolarmente remunerative, offrendo così agli aspiranti musicisti un’importante possibilità di valorizzazione del proprio talento. La premiazione dei vincitori avverrà durante la giornata di sabato 24 maggio e sarà presieduta dalla Dott.ssa Ann Pizzorusso, che avrà l’onore di riconoscere e incoraggiare i giovani talenti.

Ed ancora la mattina di sabato 24 maggio, a partire dalle ore 9.00, il Conservatorio di Palermo ospiterà una speciale Fiera del Sassofono: un’occasione unica dedicata a tutti gli appassionati dello strumento, studenti, professionisti e curiosi. Saranno presenti alcune tra le più importanti aziende del settore: Buffet Crampon (Parigi), Selmer, Borgani, nonché i marchi leader nella produzione di accessori come Vandoren, BG, D’Addario e molti altri.

Durante l’evento sarà possibile:

• Provare sassofoni di ogni modello e tipologia

• Testare ance, becchi, legature e altri accessori

• Confrontare strumenti e materiali

• Ricevere informazioni tecniche e consigli da rappresentanti e specialisti

Un’opportunità preziosa per conoscere da vicino le ultime innovazioni e valutare con calma e consapevolezza tutto ciò che serve per la pratica e la crescita del sassofonista.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Si ringraziano gli sponsor che sostengono l’evento: BG, Billaud, Borgani, Buffet, Crampon, D’Addario, De Matola Giuseppe, Ferrari Music, Officina Mediterranea, Ryal Winds, Selmer, Vandoren.

Special guests:

Francesco Salime e Alain Crépin

Il “SaxEvent” è un richiamo all’arte, alla cultura e all’unità. L’evento si preannuncia come un imperdibile momento di musica e condivisione, capace di esaltare il talento di centinaia di musicisti uniti sotto un unico, grande obiettivo: emozionare il pubblico attraverso le infinite possibilità espressive del sassofono.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.