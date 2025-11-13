Lunedì 17 novembre, alle ore 16.30, nella sede dell’Istituto Gramsci Siciliano (Cantieri culturali alla Zisa | Palermo), si terrà una discussione a partire dal libro Le classi sociali in Italia oggi, di Pier Giorgio Ardeni (Università di Bologna). All’incontro parteciperanno, oltre l’autore: Armanda Cetrulo (Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa), Martina Lo Cascio (Università di Palermo), Manfredi Alberti (Università di Palermo).





SCHEDA LIBRO

[…] Queste pagine, seguendo passo passo come si è evoluta la struttura di classe in Italia e quantificando il peso dei vari strati e ceti nel mutare delle loro caratteristiche e composizione, vogliono mostrare come alle disuguaglianze nella distribuzione del reddito corrispondano differenze nella professione e nel titolo di studio e come la struttura sociale influisca ancora sui rapporti di potere. Il peso relativo delle classi è variato e con esso il loro peso ‘politico’, nei canali della rappresentanza. Un libro che vuole dimostrare come le classi esistano ancora, eccome, ed è da queste che bisogna ripartire per ripensare la crisi della democrazia e della rappresentanza.

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili , 4

