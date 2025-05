Proseguono i controlli a random da parte delle Guardie Zoofile per le varie circoscrizioni di Palermo. Oggi, in seguito a richiesta del consigliere comunale Bonanno Domenico e della IV circoscrizione consigliere Lupo Salvatore, le Guardie hanno controllato più di 20 cani, molti dei quali sono risultati sprovvisti di microchip ( LR 15/2022 ); è stata anche controllata la corretta raccolta delle deiezioni canine da parte dei proprietari. Molte persone hanno fermato le Guardie ringraziando per il servizio svolto e chiedendo informazioni sulla corretta detenzione degli animali. “ Ricordiamo che nel nostro sito internet è possibile segnalare eventuali situazioni di non corretta detenzione di animali e maltrattamenti” il Capo Nucleo delle Guardie Enpa Vassallo Francesco

