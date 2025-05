La Corte costituzionale, con la recentissima sentenza n. 72 del 23 maggio 2025, ha confermato la legittimità dell’applicazione immediata anche alle strutture di proprietà privata del vincolo di inedificabilità della fascia dei 150 metri dalla battigia marina di cui all’art. 15 della legge regionale Sicilia n. 78/1976 e s.m.i., poste in dubbio dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con le ordinanze nn. 108 – 116 del 13-14 maggio 2024, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 19 giugno 2024.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), grazie al prezioso aiuto dell’arch. Claudio Vitale, aveva inoltrato (23 giugno 2024) una memoria quale Amicus Curiae alla Corte costituzionale per salvaguardare la normativa regionale di tutela costiera della Sicilia, memoria accolta nel giudizio con decreto del Presidente della Corte costituzionale del 5 novembre 2024.

La problematica, tanto per cambiare, è nata dalle tante richieste di condono edilizio da parte di numerosi titolari di abusi edilizi nella fascia costiera.

Si ricorda che in Sicilia l’abusivismo edilizio è un fenomeno fortemente radicato, nonostante drammatiche tragedie connesse (come quella di Casteldaccia, avvenuta nel 2018), soprattutto per la scarsa volontà di contrasto da parte delle amministrazioni pubbliche competenti e i pesanti interessi clientelari fatti propri da un’ampia parte della classe politica: ben 46 edifici su 100 sono abusivi in tutto o in parte e i reati connessi sono aumentati del 25,7% nel 2022 (vds. Rapporto Openpolis, 2023).

Si stima che le struttura abusive tuttora presenti nella fascia costiera di salvaguardia integrale siano ben 30 mila sui 250 mila abusivi e insanabili presenti nell’Isola (Gela risulta fra le capitali dell’abusivismo edilizio in Italia in rapporto alla popolazione con più di un migliaio di casi assolutamente insanabili).

Il GrIG esprime forte soddisfazione per questa importante pagina di civiltà giuridica per la tutela costiera.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)





